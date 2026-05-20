"Una poltiglia di sacchetti di plastica gialli spacciati per biodegradabili; una cinquantina di preservativi; quattro binocoli di precisione libici; i volumi delle opere complete di Alberto Arbasino; sette computer francesi senza memoria…”. Questi sono solo alcuni degli oggetti trovati nel ventre di una balena che inghiotte Ulas, che faceva, per il narratore, il trafficante di colori proibiti. Lui, che non si era stupito dell’invasione perché in fondo, “la politica di Putin non è una sorpresa: è coerente con un modello storico di imperialismo russo. Per mezzo millennio, la politica estera russa è stata caratterizzata da ambizioni che hanno superato le capacità del paese. A partire dal regno di Ivan il Terribile nel XVI secolo, la Russia è riuscita a espandersi a un ritmo medio di quaranta miglia quadrate al giorno per centinaia di anni, fino a coprire un sesto della massa terrestre”. Narrando la storia di Ulas, e del narratore, si racconta in Hotel Chopin la storia dell’Europa non-occidentale, ma anche la vita del narratore, così affascinato da questi luoghi di soprusi, vagabondaggi e storie e fun facts. Il nome Chopin, che appare più volte su mappe e taccuini dello spacciatore di colori, porta il narratore nella Varsavia della giovinezza, tra cuori trafugati e pianoforti. Sale in macchina, a Venezia, e parte per una road trip. Ma al viaggio si aggiunge, ospite inatteso, un felino parlante con un nome da divinità egizio-greca, figlio del gatto di ETA Hoffman. Il micione regala al racconto un tono surreale.