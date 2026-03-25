Il dottor Carr deve decidere se rivelare il suo segreto, mentre le vite di Sebastian e Olivia corrono veloci e parallele, animate da problemi sideralmente distanti tra loro ma comunque difficili da gestire. I personaggi di Edward St Aubyn sono tutti colti e intelligenti ma, si sa, l’intelligenza non dà allegria. Vivono vite frammentate e isolate. Lo è esteriormente e in modo eclatante a vita di Sebastian, irregolare e difficilmente decodificabile, ma lo è altrettanto – seppur in altra declinazione – quella di Olivia. Un tratto più leggero e venato di critica sociale attraversa il romanzo, abitato da istanze del presente (soprattutto legate alla politica britannica) declinate sempre in una chiave elitaria. Le parole sono affilate, a volte escludenti ma sempre esatte. Tutto appare costruito in modo millimetrico e sotto controllo. Il controllo che cercano Seb, Olivia, il dottor Carr e gli altri. Ma la vita sfugge sempre e scombina i piani. A volte persino riesce ad avvicinare – contro ogni logica fisica – due linee parallele. “Siamo partiti in direzioni opposte e abbiamo camminato intorno al mondo fino a incontrarci”.