Tradimenti e padri in crisi a Un posto al sole

Alberto è andato davvero a letto con la fidanzata del figlio, e ora corroso dal pentimento non sa come rimediare il danno fatto. Proprio ora che Gianluca iniziava a fidarsi di lui, e che per per la prima volta lo ha chiamato “papà”. Per questo va a parlarne con Luca chiedendogli di aiutarlo ad aiutare Gianluca da quella ragazza, ma in effetti senza spiegazione la richiesta appare surreale. Roberto prende male la decisione di Greta di lasciargli la bambina, ma lei è irremovibile e lo inchioda ai suoi doveri di padre. E’ Cristina però a non volerlo, non avendo mai legato con lui e non sentendolo davvero un genitore. Marina prova ancora una volta a mettersi in mezzo, ma senza prospettiva. Raffaele e Ornella alla fine hanno accettato di ospitare Diego e Ida a casa loro, ma questo chiaramente allontanerà ancora di più la coppia che già da mesi vive momenti di turbolenza e freddezza. Quanto è giusto che un genitore debba sacrificarsi per le volontà dei figli?