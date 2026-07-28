L'Italia del calcio riparte da Mancini. Malagò ha fatto la scelta meno traumatica

Il fatto che la scelta del ct e del direttore tecnico della Nazionale dice però molto su quel che verrà. La Figc probabilmente non rivoluzionerà alcunché, proverà a mediare, a sistemare ciò che macroscopicamente non va . Tutto il resto verrà improvvisato strada facendo. Il calcio italiano, d’altra parte, aveva risposto assai male a chi con piglio autorevole e mano ferma aveva indicato la via. Ci si appella sempre a un po’ di democrazia nelle scelte quando i cambiamenti mettono in crisi un equilibrio di stasi dove nessuno perde davvero sebbene in pochi ci guadagnino.

E così a mettere a posto i cocci ci penserà un uomo di calcio signorile, ma capace di fare bene le cose che fa: Claudio Ranieri. Uno che alza la voce solo quando è necessario, che sa ascoltare, mediare, consolare, ma ha anche il piglio dell’uomo di comando, senza però farlo vedere. Il presidente della Figc aveva pensato a lui già nei giorni precedenti alla nomina, poi aveva provato l’azzardo. Gli ha affidato l'incarico e insieme, ha detto in conferenza stampa dopo il Consiglio federale, hanno deciso di puntare su Roberto Mancini. "Conto entro il fine settimana di darvi notizia su una terza figura che verrà a bordo che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, al quale vorrei assegnare una supervisione di quelle che sono le Nazionali giovanili oggi coordinate da Viscidi che rimarrà assolutamente con noi, è il completamento di quello che è il percorso di scelte che si è voluto fare, una figura ricoperta in passato da Riva e Buffon", ha aggiunto.