Nomi e strategie di Malagò, il “figlio della Figc” che vuole replicare il modello Coni

Malagò sa che il consenso non basta. Lo ha sottolineato subito: “Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto”. D’altra parte se c’è una cosa che Giovanni Malagò sa fare meglio degli altri è costruire la squadra e poi giocare di squadra. Una cosa che ha imparato dal suo amico Luca di Montezemolo, che per riportare la Ferrari a dominare il mondo aveva usato la stessa formula: circondarsi degli uomini migliori. Malagò è uno che sa stare sul palcoscenico, lo ha dimostrato nella Cerimonia d’apertura e in quella di chiusura dei Giochi di Milano Cortina con due discorsi che hanno lasciato il segno (ieri l’applausometro ha invece premiato quello di Matteo Marani, presidente della Lega Pro) non solo perché sa passare dall’italiano all’inglese transitando per lo spagnolo come pochi altri. La sua grande abilità è avere attorno chi lavora con lui e per lui sapendo che lui ha comunque un tocco vincente. E’ stato il Re Mida dello sport italiano e forse è anche per questo che il calcio gli ha votato la fiducia. Il suo programma è semplice da raccontare, difficile da eseguire: “I problemi sono sempre gli stessi: competitività della Nazionale, impiantistica, sgravi fiscali, scommesse, decreti. La parola giovani è sempre ricorrente. La B ha evidenziato che sono indispensabili. E poi come si fa a non apprezzare la riforma Zola? La Figc deve essere fonte di ispirazione, ognuno deve essere protagonista. Bisogna ottenere ricavi in più, e in questo mi avete dato atto che qualcosa sono riuscito a fare nei settori dove ho lavorato. Tenere la schiena dritta è sempre utile, si ottiene molto di più. Le nostre radici non sono solo nostalgia, ma devono diventare uno stimolo per il futuro. Vi farò sentire orgogliosi di andare verso una nuova epoca del calcio italiano”, aveva detto ancor prima dei voti. Dopo ha ribadito come sia necessario “ripristinare i rapporti con la politica”, almeno con chi della politica ha cercato in ogni modo di sgambettarlo perché un’altra parte ieri un secondo dopo l’elezione era già al telefono per complimentarsi. Cinque telefonate in pochi minuti, il grande nemico, il ministro Abodi, è stato il secondo a chiamare e poi ha pubblicamente estratto il calumet della pace: “Congratulazioni e buon lavoro a Giovanni Malagò… Auguro buon lavoro anche al Consiglio federale e a tutto il sistema calcio, con l’obiettivo di rilanciare il calcio italiano”. Venerdì in calendario il primo incontro.