I Mondiali e l’eliminazione diretta della noia
Tra arbitri gratteriani, lacrime e commissari tecnici più bolsi di Bielsa questo è diventato il campionato del Mondo dei meme noiosi e della politica un tanto al chilo. Di peggio c'è solo Hassan che, dopo la vittoria ai rigori contro l’Australia, ha pensato bene di entrare in campo con la bandiera palestinese, come un Elio Germano qualsiasi
Foto LaPresse
Questi Mondiali quanto meno ci hanno liberato dai santoni e dai filosofi del calcio
Le Nazionali guidate da Marcelo Bielsa, Hong Myung-bo, Julian Nagelsmann e Ronald Koeman sono già state eliminate. La Coppa del mondo ha perso subito i guru che volevano spiegare a tutti cos'è davvero il pallone
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"Maurizio Crippa, vicedirettore, è nato a Milano un 27 febbraio di rondini e primavera. Era il 1961. E’ cresciuto a Monza, la sua Heimat, ma da più di vent’anni è un orgoglioso milanese metropolitano. Ha fatto il liceo classico e si è laureato in Storia del cinema, il suo primo amore. Poi ci sono gli amori di una vita: l’Inter, la montagna, Jannacci e Neil Young. Lavora nella redazione di Milano e si occupa un po’ di tutto: di politica, quando può di cultura, quando vuole di chiesa. E’ felice di avere due grandi Papi, Francesco e Benedetto. Non ha scritto libri (“perché scrivere brutti libri nuovi quando ci sono ancora tanti libri vecchi belli da leggere?”, gli ha insegnato Sandro Fusina). Insegue da tempo il sogno di saper usare i social media, ma poi grazie a Dio si ravvede.
E' responsabile della pagina settimanale del Foglio GranMilano, scrive ogni giorno Contro Mastro Ciliegia sulla prima pagina. Ha una moglie, Emilia, e due figli, Giovanni e Francesco, che non sono più bambini"