Dopo Vinicius e i portatori sani di sombrero attendo Messi all’uscita

Una pinta voglio alzarla anche per il Paraguay, e non perché mi stiano particolarmente simpatici, ma perché sono diventati l’idolo polemico di tutti quelli che la sanno lunga solo perché hanno impostato la partita contro la Francia su botte e provocazioni e non sulla tecnica spumeggiante. Rido leggendo le accuse di avere fatto un “gioco sudamericano” là dove “sudamericano” è usato come offesa, magari dagli stessi che si indignano per chi definiva “africano” il gioco della Costa d’Avorio. Ma chissenefrega, il bello (e il brutto) della fase a eliminazione diretta del Mondiale è che poche ore dopo la fine di partite che sembravano decisive per il destino del mondo nessuno si ricorda più nemmeno il risultato. Non so come finiranno Spagna-Portogallo e Usa-Belgio, ma so che domani tornano in campo i cialtroni argentini contro la solita squadra di comparse che verrà battuta a fatica e con gli aiutini, e so che tutti già si stanno lubrificando per quando Messi si gratterà un testicolo in campo (“genio! A 40 anni fa ancora queste cose! Come tocca la palla lui, nessuno al mondo!”).