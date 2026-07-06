Nemmeno Ancelotti è riuscito a gestire il Brasile

Nel 2013 un Brasile che non vinceva un Mondiale da oltre dieci anni, l'ultimo risale al 2002, ha vinto la Confederation Cup in finale contro la Spagna decretando la fine del periodo d'oro delle Furie rosse che nei precedenti quattro anni avevano vinto due europei e un mondiale. In quel Brasile oltre a campioni affermati come Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva e Marcelo, c'era anche un 21enne appena passato dal Santos al Barcellona e su cui pesavano le attese di un'intera nazione. Il 7-1 rimediato in seminifinale contro la Germania al Mondiale giocato in casa dell'anno dopo ha fatto scontrare il sogno con il principio di realtà. Nuovo torneo nuovo ciclo. Due anni più tardi, la Selecao ha avuto l'occasione di rifarsi contro la nazionale tedesca, sempre a casa, a Rio. Ma stavolta tutti i giocatori schierati in campo, tra cui Neymar che nel 2014 è rimasto a guardare in tribuna complice un infortunio alla schiena rimediato nella partita precedente, non c'erano durante il Minerazo. Quella sconfitta al Mondiale è andata oltre il terreno di gioco e la Federazione ha sentito la necessità di rivoluzionare tutto. Ai Giochi Olimpici di Rio, dunque, i verdeoro hanno vendicato il 7 a 1 alimentando una nuova speranza di rivalsa e di ritorno al grande passato. Anche se occorre ricordare il calcio alle Olimpiadi non gode di particolare fama e, di solito, le federazioni preferiscono selezionare le seconde linee per non gravare sui titolari, appesantiti dai campionati. Ma ecco che ritorna il principio di realtà perché il sogno si è infranto ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Russia 2018: il Belgio ha mandato a casa i brasiliani, vincendo per 2 a 1. Ed è di nuovo il punto di partenza. Alla Coppa america del 2021 il Brasile stava quasi per farcela, ma arrivato in finale si è dovuto arrendere all'Argentina di Leo Messi che lo ha battuto per 1 a 0. L'anno successivo si sono disputati i Mondiali in Qatar e anche qui, come quello precedente, il cammino dei verdeoro si è fermato ai quarti, stavolta per opera della Croazia ai calci di rigore. Si arriva quindi ai Mondiali americani dove il Brasile non è riuscito a superare gli ottavi.