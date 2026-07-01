Questi Mondiali quanto meno ci hanno liberato dai santoni e dai filosofi del calcio

È andata peggio a Hong Myung-bo, dimessosi subito dopo l’eliminazione ai gironi della Nazionale della Corea del sud su pressioni governative. Il presidente Lee Jae Myung si è scusato con la nazione, ha chiesto l’avvio di un’inchiesta sulla Federazione calcio e una riforma immediata perché “quando la faziosità viene anteposta alla competenza e le persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership, il risultato è inevitabile”. E sì che l’ex capitano della Nazionale che terminò al quarto posto i Mondiali 2002 (con più di un aiuto arbitrale) si era presentato di nuovo sulla panchina della Corea del sud sostenendo che il suo compito era solo quello “di liberare la mente dei suoi uomini, accrescere le loro migliori e naturali virtù e trasformarli da unità singole a unità molteplici”, perché “il calcio ha la capacità di far evolvere l’uomo e insegnare che si può essere unici e interdipendenti allo stesso tempo e questa unicità e interdipendenza serve a migliorare il cosmo”. Poi disse che l’unico modello possibile per il suo gruppo e per lui era il calcio totale dell’Olanda, ma che lui l’aveva già superato e riprogettato. Dopo la vittoria con la Repubblica ceca al debutto, la Corea del sud ha perso con Messico e Sudafrica ed è stata eliminata. Un fallimento totale. Proprio come quello del 2014 quando partì per il Brasile promettendo spettacolo e vittorie e se ne tornò dopo tre partite.