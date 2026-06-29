Quanto meno ai Mondiali, Ronwen Williams ci ha ricordato com'era bello giocare in porta

Poco male, mica si guardano i Mondiali per lo spettacolo calcistico, si guardano perché sono i Mondiali e anche se non c’è la Nazionale italiana c’è pure sempre una palla che vaga in un campo verde con venti uomini che la inseguono e due che rimangono beati davanti a tre pali.

Va detto che i sudafricani non hanno fatto granché per continuare a giocare questi Mondiali. Va detto che i canadesi hanno fatto un po’ di più ma quasi sempre male, senz’altro molto male nell’ultima partita. In novanta e passa minuti hanno tirato in porta sette volte e mai dando nemmeno l’impressione che quel pallone potesse entrare. Almeno sino a quando non è entrato Alphonso Davies, che sarà pure acciaccato e messo male con il fisico, ma è uno dei pochi che sa saltare l’uomo e ha un’idea generale di cosa vuol dire giocare bene a pallone. Il Canada deve sperare che l’esterno del Bayern Monaco si mantenga in salute.