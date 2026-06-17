Bielsa che la sa lunga, ma stramazza contro i sauditi ci fa rivalutare “ciccio Lukaku”

A questo punto molto meglio il portiere di Capo Verde, amici, uno sconosciuto che nel giro di 24 ore è passato da 46mila follower sui social a oltre sei milioni (and counting) grazie al clean sheet contro una Spagna più rallentata di me dopo la quarta bottiglia: si chiama Vozinha, ha 40 anni, gioca nella serie B portoghese (per farvi capire il livello, una sorta di Serie A col fado come colonna sonora), fa il portiere per una Nazionale improbabile e ha tutte le caratteristiche per eccitare il cronista medio che la sa lunga e non fa che spiegare agli amici che gli chiedono di trovarsi un lavoro serio che il giornalismo sportivo ormai non è più cronaca ma narrazione, ricerca di storie.