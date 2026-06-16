Il fighettismo della Spagna ha contagiato i Mondiali 2026

Il Belgio doveva battere l’Egitto alla vigilia, ha rischiato di essere battuto dalla selezione egiziana. La fu bella d’Europa, bella e perdente come sono tutte o quasi le squadre piacenti, è scesa in campo con un accrocchio di mezze punte che a metterne assieme quattro non fanno una punta intera. Hanno toccato il pallone con cognizione di causa, pure una certa bellezza estetica, hanno subito gol e hanno rischiato di perdere una partita che non potevano perdere. L’Egitto in difesa non è granché, ma in attacco è tanta roba. Emam Ashour, Omar Marmoush, Mohamed Salah, Mostafa Zico, sono giocatori di prim’ordine con un solo difetto: si passano poco la palla. E poco è un accrescitivo. Momo Salah deve urlare ai compagni di essere meno egoisti, ma non sempre viene ascoltato. Senza questa tendenza al solipsismo, l’Egitto avrebbe vinto tranquillamente e il Belgio non si sarebbe accorto che uno come Romelu Lukaku, che non è bello da vedere e non è in forma è comunque una punta e in area vigila, ara e quanto meno contribuisce agli autogol altrui.