I ct di Germania e Paesi Bassi chiacchierano, Ancelotti passa

Sconfitta immeritata per la Germania allenata da Julian Nagelsmann, quindi meritatissima. Perché la Nazionale tedesca si è messa a filosofeggiare in campo allo stesso modo del suo commissario tecnico fuori dal campo . E a forza di chiacchiere e di specchiarsi per ammirare la propria bellezza, i tedeschi si sono dimenticati che alla fine nel calcio, specialmente ai Mondiali, conta fare un gol in più degli avversari. Fosse anche ai rigori. Il Paraguay non ha filosofeggiato, non si è specchiato, è consapevole di giocare in modo un po’ raffazzonato e alla maniera antica, ossia prima regola non prendere gol. Ed è altrettanto consapevole che se non si hanno grandi giocatori in squadra l’unica possibilità per non perdere è darsi una mano a vicenda. Ha vinto dopo essere andata in vantaggio, aver rischiato un paio di volte il raddoppio, giocando con attenzione e sacrificio. Poi ha sbagliato un rigore in meno e si è qualificata agli ottavi.

Uno dei pochi commissari tecnici che non sproloquia a questi Mondiali è Carlo Ancelotti. Il suo Brasile ha giocato malino tre partite, ha giocato male male un tempo, ha rischiato di essere eliminato dal Giappone, poi in un secondo tempo di buon calcio offensivo e svarioni difensivi da campionato nazionale Dilettanti, ha ribaltato la partita con Casemiro e Gabriel Martinelli, ossia due fissazioni del tecnico italiano. Il primo corre poco, ma è da sempre che lo fa, sembra fuori forma, ma è da sempre che lo sembra, viene criticato, ma ci è abituato, però sa stare in campo come pochi giocatori e Carlo Ancelotti per questo lo ha messo al centro del suo mondo. Gabriel Martinelli è un attaccante che segna pochino, sbaglia tantino, ma che ha, pure lui, la capacità di stare in campo e muoversi sempre nel modo giusto per agevolare i compagni. Ed è per questo che il ct italiano ha portato lui ai Mondiali e lasciato a casa gente con più nome e più sterline nel contratto dell’attaccante dell’Arsenal.