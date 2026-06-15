Il Mondiale ci ricorda che a calcio si deve essere giustamente cattivi

La Nazionale della Tunisia è altra cosa rispetto a Curaçao: è una squadra solida e con una lunga tradizione calcistica alle spalle. Come la nazionale antilliana però è uscita dal campo con tanti gol presi e solo uno fatto. Contro la Svezia è finita 5-1, dimostrazione che il calcio sa ancora essere sincero e spietato, e questa, in fondo, è una notizia che ci portiamo a casa volentieri dal Mondiale.

Tanti gol, spettacolo così e così. Ma non si può aver tutto. Soprattutto se in questi giorni la partita più piacevole è stata Costa d’Avorio-Ecuador, finita 1-0, soprattutto per un motivo, la mancanza di punte degne di questo nome. Disse Didier Drogba, che degli ivoriani è stato attaccante e meraviglioso giocatore, che un ottimo attaccante dovrebbe segnare un gol ogni due occasioni e un buon attaccante dovrebbe segnare un gol ogni quattro occasioni. Ecuadoriani e ivoriani hanno sprecato tutto ciò che potevano sprecare, hanno preso pali e traverse, sbagliato stop e dribbling e ciccato tiri nemmeno fossero in un campo parrocchiale. Però quanto meno hanno giocato per segnare, hanno divertito. Il gol di Amad Diallo che ha deciso la partita è arrivato tardi ma è arrivato, poteva non arrivare e sarebbe andata bene comunque.