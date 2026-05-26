Il fuori copione della Torreense. Ci sarà una squadra di B in Europa League l'anno prossimo

Una squadra di Segunda Liga batte lo Sporting, vince la Taça de Portugal e si prende l’Europa League. A Torres Vedras, città famosa per il Carnevale, non hanno vinto solo una coppa: festeggiano l’irruzione del calcio di provincia dentro l’élite europea. E l’idea che, tra qualche mese, al loro stadio possano arrivare Milan e Juventus.