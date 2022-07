In Inghilterra l'Europeo della svolta epocale per il calcio femminile

Siamo a fine maggio, a St George’s Park, l’avveniristica “Coverciano” inglese inaugurata nel 2012 nei pressi di Birmingham, e le due nazionali maggiori, maschile e femminile, si trovano in ritiro assieme per preparare i rispettivi impegni: la Nations League per gli uomini guidati da Gareth Southgate, e l’Europeo casalingo per le ragazze allenate da Sarina Wiegman. Data la concomitanza, la federazione deve stabilire la priorità per l’utilizzo del campo principale, che viene assegnata... alla Nazionale femminile. Ripetiamo: la priorità per l’utilizzo del campo principale di St George’s Park viene assegnata alla Nazionale femminile. Una decisione inaudita, totalmente impensabile fino a pochi anni fa, che dice molto del rango e della considerazione conquistati in patria dalle Lionesses, così il loro soprannome, dell’attesa che c’è in Inghilterra su questo Europeo appena iniziato, e, più in generale, di cosa sia nel frattempo diventato il calcio femminile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE