La svolta epocale del tennis femminile, che abbandona la Cina dopo il caso Peng Shuai

Il business non basta, la Cina è ricca ed è grande, il resto del mondo di più. Il tennis femminile abbandona la Cina, non organizzerà nessun torneo nel paese asiatico per tutto il 2022. Da un mese lanciava ultimatum, adesso il tempo è davvero scaduto. Goodbye China e i suoi milioni di dollari dunque, Steve Simon, il presidente della Wta è stato perentorio. “Non so come potrei chiedere alle nostre giocatrici di giocare nel paese in cui a Peng Shuai non è permesso di parlare liberamente”, ha annunciato Simon l’1 dicembre in un comunicato in cui si legge anche: “Se le persone di potere possono zittire le voci delle donne e spazzare via le accuse di violenza sessuale, allora, la base su cui si fonda la Wta, l’uguaglianza, subirebbe una immensa battuta d’arresto. Non vogliamo e non possiamo permettere che questo accada”.

