Cucinella: "Contro il caldo i condizionatori non bastano: serve ripensare le città. Ecco come"

Cucinella è tra gli architetti italiani più importanti e riconosciuti a livello internazionale. Il suo lavoro unisce innovazione tecnologica ed ecosostenibilità, con progetti in Europa, Cina, Africa, Medio Oriente e Sud America. La Torre Unipol a Milano è di fatto il suo biglietto da visita per il grande pubblico italiano. Ma ha anche progettato il Padiglione Italia all'Expo di Osaka 2025 e curato la ricostruzione della "Balena" a Guastalla dopo il terremoto del 2012, spesso citato come uno degli asili più belli al mondo. Fellow del Riba e dell'American Institute of Architects, nel 2015 fonda SOS - School of Sustainability, scuola per giovani professionisti dedicata ai temi ambientali. Per spiegare cosa si potrebbe fare per tentare di mitigare gli effetti del global warming nelle nostre città, prende come esempio in controtendenza una struttura che ha progettato per l’Università di Cipro e che prevedeva, in un luogo dal clima arido, la realizzazione di edifici bassi e orizzontali, all’interno di un’area verde per sfruttare al massimo le risorse naturali e ridurre i consumi energetici. Risultato che è stato raggiunto grazie a un sistema di copertura modulare con diversi gradi di trasparenza e torri di captazione del vento, insieme a un sistema di diffusione e circolazione dell’aria nell’edificio. “Questo sistema di ventilazione naturale – racconta – ha una storia lunghissima che appartiene al mondo preindustriale. In Italia gli esempi sono tanti, come i trulli in Puglia e le camere dello scirocco in Sicilia. Ma se guardiamo anche fuori, in India, per esempio, ci sono le stepwells, edifici costruiti sottoterra dove la temperatura è mediamente più bassa che in superficie”. Quello che serve per affrontare il caldo estremo, dice Cucinella, è “ritornare a un’architettura attenta al tema del calore e che sia basata sul benessere delle persone”.