EsteriEuropa ore 7
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L'ondata di calore in Europa e quei 1.300 "decessi supplementari"
Secondo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, “l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente sulla terra, a un ritmo due volte superiore alla media mondiale”
29 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 07:21
Foto Ap, via LaPresse
L’ondata di calore che ha colpito l’Europa oggi dovrebbe iniziare ad allentarsi in alcune parti del continente, tra cui Bruxelles, sede delle istituzioni comunitarie. Ma il ritorno di temperature più normali non deve nascondere il bilancio dell’ultima settimana, compreso l’effetto di “assassino silenzioso” dello stress termico: secondo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Europa sono stati registrati “più di 1.300 decessi supplementari legati alle temperature elevate” dal 21 di giugno. Il dottor Tedros, ha ricordato che “l’Europa è il continente che si riscalda più rapidamente sulla terra, a un ritmo due volte superiore alla media mondiale”.
A Bruxelles, come altrove, l’ondata di calore ha evidenziato il ritardo nell’adattamento al cambiamento climatico. Venerdì la Commissione è stata costretta a spegnere parzialmente l’aria condizionata del Berlaymont, il suo principale palazzo, perché l’impianto non era in grado di reggere il caldo estremo.
Questo è un estratto di Europa Ore 7, la newsletter di David Carretta. Per leggere la versione integrale potete iscrivervi qui