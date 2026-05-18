Code e risse per uno Swatch (ovunque). Il social hype sta sfuggendo di mano

Di queste teorie all’ingrosso, il mondo che non consuma a tutti i costi è vittima derivata. “Bisogna creare hype” o “buzz” è il mantra che nella stessa giornata di sabato 16 maggio, su scala diversa ma con gli stessi obiettivi, ha accomunato la bagarre su scala planetaria creata attorno a Swatch, che ha dovuto rilasciare un comunicato su scala mondiale per rassicurare la clientela sul prossimo arrivo di centinaia di migliaia di pezzi e che in alcuni paesi non verranno tollerate code superiori alle cinquanta persone, la sfilata cruise di Gucci a Times Square, meravigliosa e ben gestita per carità, ma mirata a creare soprattutto interesse attorno a un marchio che negli ultimi cinque anni ha perso decine di milioni di clienti, e perfino il negozio di ortofrutta di corso Garibaldi, ancora a Milano, a cui Prada ha riconosciuto l’incasso di un giorno purché gli permettesse di trasformarlo in un elegantissimo spaccio di profumi e fiorellini di aspetto instagrammabile: ore di fila per uno spruzzo e un microgadget ovviamente da rivendere online, che è il secondo punto di questa caccia generalizzata al pezzo fintamente raro. Il reselling. Nel gergo della lirica e dello spettacolo, il bagarinaggio. Quasi nessuna delle centinaia di migliaia di persone che si sono accampate con borracce e sacchi a pelo sotto le arcate di piazza san Babila perseguiva infatti a suon di pugni l’acquisto dell’Audermars-Piguet x Swatch, circa 400 euro, per sé; in tempi di crisi e di lavori che sembrano troppo faticosi e troppo noiosi (artigiani, meccanici, ortolani certamente, ti immagini andare ai mercati generali alle quattro del mattino come Alberto Sordi nelle “Vacanze intelligenti”), comprare o anche farsi regalare un gadgettino a tiratura limitata da rivendere su eBay a dieci volte il suo valore vero o presunto è diventata un’alternativa di impiego per gente di ogni età.