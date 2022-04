Il caos del dibattito sulla guerra, o l'incapacità di fare i conti con il tragico

C’è una scena di Grandi speranze di Charles Dickens in cui Pip, arrivato a Londra sulle ali della sua nuova fortuna, assiste a una tragicomica messinscena dell’Amleto di un suo vecchio concittadino, il signor Wopsle. Quando il principe arriva al suo celebre monologo, essere o non essere, e si domanda “se sia più nobile all’animo soffrire”, il pubblico in vena di risate lo prende come un sondaggio: “Chi gridò ‘sì’ e chi ‘no’, e qualcuno incline alle due opinioni, ma incerto, disse: ‘Prova a fare a testa e croce’, e ne venne fuori un vero e proprio dibattito”. Ci ripensavo, giorni fa, leggendo Giuliano Ferrara sul nostro paese incapace di riconoscere il tragico e Mattia Feltri sugli italiani che vivono nel melodramma, gesticolando e gorgheggiando in attesa che un deus ex machina cali sulla scena e metta fine alla guerra. Tragedia e melodramma, del resto, si escludono: “Quanto è tragico, si basa su un contrasto inconciliabile. Appena una conciliazione si attua, o diventa possibile, il tragico dilegua”, disse Goethe – che al tragico si considerava estraneo prima di tutto per indole – al cancelliere von Müller. Il Faust di Goethe si annunciava sì come una tragedia, ma qualcuno ha detto che l’ascesa al cielo del suo eroe ne fa tutt’al più un melodramma eccelso. Non c’è da stupirsi, quindi, che quel lieto fine suonasse stonato e quasi oltraggioso a chi aveva testimoniato un male per il quale era difficile immaginare una redenzione, quello della Seconda guerra mondiale e della Shoah. “Ci siamo trovati faccia a faccia con esperienze in cui non ci sentivamo più portati a leggere Goethe, ma prendevamo in mano Shakespeare o la Bibbia o Eschilo, sempre che fosse possibile leggere”, raccontò Karl Jaspers in una memorabile conferenza del 1948, “Il nostro futuro e Goethe”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE