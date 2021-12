Contro il Covid l'Aifa approva l'utilizzo della pillola Merck e del Remdesivir

L'ente regolatorio ha dato il via libera all'uso dei due farmaci. Sarà la struttura commissariale a distribuirli alle regioni a partire dal prossimo 4 gennaio. Una raccolta di articoli per capire meglio di cosa si tratta

Questa mattina l’Agenzia italiana del farmaco ha reso noto il proprio via libera alla pillola Merck e all'antivirale Remdesivir, due terapie contro la diffusione del Covid-19. In una nota l’ente informa che “la commissione tecnico scientifica, nella seduta del 22 dicembre, ha autorizzato i due farmaci per il trattamento di pazienti non ospedalizzati con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo del virus in forma grave".