Arriva Paxlovid, il farmaco anti Covid, e può essere una svolta

Sul fronte del contrasto al Covid non arrivano solo brutte notizie, come la diffusione della variante Omicron. Dall’Ema lo scorso 16 dicembre sono arrivate nuove indicazioni sull’utilizzo di Paxlovid, la pillola anti virale contro il Covid prodotta da Pfizer. Sebbene non sia infatti ancora arrivata l’autorizzazione dell’ente regolatorio europeo per questo farmaco, la stessa agenzia per i medicinali ha fornito alcune indicazioni d’uso agli stati che hanno già deciso di utilizzarlo, come l’Italia. Paxlovid deve essere somministrato il prima possibile dopo la diagnosi ed entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi. I due principi attivi, disponibili in compresse separate, devono essere assunti due volte al giorno per cinque giorni. L’antivirale, che secondo i dati dei trial riduce dell’89 per cento il rischio di ospedalizzazione e decesso, può essere una svolta.

