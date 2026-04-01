di Antonio Gurrado
Bandiera Bianca
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Basta con la retorica del "dovevamo andare al Mondiale per i nostri bambini"
È l’ennesimo segno di quella tirannia dei bambini che ci ha resi una nazione di piagnoni vittimisti, buoni solo a fare i capricci quando perdono perché è più facile che vincere qualcosa
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1 APR 26
Ultimo aggiornamento: 12:46 PM
Bosnia ed Erzegovina-Italia. ANSA/EPA/NIDAL SALJIC
E basta, basta sant’Iddio con questa retorica del “dovevamo farlo per i nostri bambini” nei piagnistei dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Basta perché è una retorica provinciale, intrinsecamente persuasa che i bambini italiani meritino di tifare per la propria squadra quest’estate più di quanto non lo meritino, che so, quelli bosniaci, quelli di Capo Verde o di Curaçao (sì, le loro nazionali si sono qualificate). Basta perché è una retorica nostalgica, imperniata sul falso ricordo che la nostra infanzia felice sia dipesa dalle vittorie del 1982 o del 2006, nonché sul paralogismo secondo cui i nati post 2010, visto che manchiamo da allora ai Mondiali, siano bambini depressi o adolescenti criminali perché non hanno passato un’estate ogni quattro anni a tifare davanti alla tv. Basta, soprattutto, perché è una retorica castrante. È l’ennesimo segno di quella ossessione per i figli che ci ha resi una nazione in cui tutti vengono protetti dai genitori e l’ascensore sociale resta bloccato; l’ennesimo segno di quella tirannia dei bambini che ci ha resi una nazione di piagnoni vittimisti, buoni solo a lamentarsi di un’espulsione, di una spinta, di un presunto fallo di mano, buoni solo a fare i capricci quando perdono perché è più facile che vincere qualcosa.
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