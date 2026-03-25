di Andrea Mercenaro
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Dopo il referendum, un'altra riforma costituzionale
Due i punti: il suffragio universale resterebbe soltanto da Roma in su e nessuna modifica, invece, al diritto di voto dei giovani italiani che abbiano già compiuto sessant’anni
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25 MAR 26
Ultimo aggiornamento: 04:27 AM | 25 MAR 26
Ansa
Sempre che Delmastro, innocente fino al terzo grado di giudizio, voglia concedere alla settima o ottava potenza economica del mondo cinque minuti di riflessione parlando d’altro che di lui, si sappia allora che, dopo il risultato referendario, il centrodestra sta riflettendo. Di più, è quasi pronto a esporre all’opposizione una proposta organica di riforma costituzionale da presentare in maniera bipartisan. Due i punti: il suffragio universale resterebbe soltanto da Roma in su e nessuna modifica, invece, al diritto di voto dei giovani italiani che abbiano già compiuto sessant’anni.
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E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.
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