La finta pax in FI dopo le suppletive in Calabria: Tajani e Occhiuto si mandano già segnali

Fatto sta che il rilancio di Occhiuto, tempismo, avviene alla vigilia del tour che il governatore calabrese terrà nel paese (oggi il primo appuntamento a Roma) per presentare il suo libro , “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza per realizzare”, in cui si riperticano molte ricette espresse negli ultimi mesi: dalla necessità di fare le riforme andando oltre la rappresentanza delle lobby. All’apertura di mondi, anagrafici e socioeconomici, che Forza Italia dovrebbe cercare di intercettare. Un po’ il sunto degli eventi organizzati con la non corrente “In libertà”. Lui continua a ripetere di non nutrire, almeno per ora, ambizioni personali. Ma certo sarà un modo anche per uscire dalla semplice dimensione di amministratore. Ieri si festeggiava quel che sarebbe dovuto essere il 90esimo compleanno di Silvio Berlusconi. Con il segretario a Bruxelles, una parte dei dirigenti (guidati da Fulvio Martusciello) a Napoli e la Famiglia a Villa Certosa. Ognun per sé. Non esattamente un’immagine di compattezza nel giorno in cui si mette in chiaro, pubblicamente, di voler essere “sempre più autonomi economicamente” dai figli del Cav. In attesa dei 600 mila euro che tardano ad arrivare.