Mulè: “FI non può stare ferma, i congressi ci dilaniano. Serve un miliardo per le pensioni. Tajani ascolti di più i Berlusconi”

Con Mulè partiamo dalle proposte che porterà ai tavoli del suo partito, nella speranza che FI le faccia sue: “Essere testimoni di Berlusconi vuol dire proseguire in quel solco nel quale l’attenzione è massima sia verso chi rimane indietro sia verso chi produce ricchezza. Non è assistenzialismo ma una vicinanza doverosa ai più deboli”. A cosa pensa? “Va ripreso e rilanciato l’intervento che Berlusconi fece nel 2001, in legge di Bilancio, per aumentare le pensioni minime attraverso lo strumento della ‘maggiorazione sociale’. L’Inps ha già fatto i calcoli: per alzare le pensioni a 800 euro netti per oltre un milione e 100 mila pensionati con reddito minimo servirebbero 450 milioni. Io credo che si possa avere l’ambizione di arrivare al miliardo, salendo fino a quasi 850 euro netti al mese. Il governo è intervenuto meritoriamente in questi anni, ma ora c’è bisogno di una misura strutturale. Un intervento che la sinistra pret â porter è incapace anche solo di pensare...”. Forza Italia, però, in queste settimane sembra essersi focalizzata su altre ricette, per esempio l’estensione della flat tax. “Va benissimo – rimarca Mulè –. Così come un intervento sul caro libri e soprattutto sulla sanità. Ma sono cose su cui dobbiamo incidere già da ora, con le nostre idee e le nostre proposte. Dobbiamo avere un’identità precisa all’interno della maggioranza”. Un punto su cui nel centrodestra non sembra esserci concordia è il fine vita. Ieri il capogruppo di FdI al Senato Malan a questo giornale ha detto che una legge sul fine vita non è nel programma di governo. “Ma ci sono alcune materie su cui bisogna andare oltre il programma di governo, perché rispondono a un dovere etico-morale, direi costituzionale, che supera le singole maggioranze e che abbiamo il dovere di attuare. Il fine vita non è una battaglia di partito ma di civiltà e di rispetto della dignità umana”, risponde Mulè. “Ho avuto modo di parlarne laicamente a lungo con monsignor Vincenzo Paglia, per me i paletti sono quattro e sono quelli della Corte: la malattia irreversibile, una sofferenza intollerabile del paziente, la presenza di trattamenti di sostegno vitali al paziente e una capacità di poter decidere in maniera libera, consapevole e autonoma. Su queste basi la politica non si può voltare dall’altra parte. Guai, guai, guai a fermarsi”.