Tabacci non dà il simbolo a Onorato per formare il gruppo alla Camera. PcI costretto a raccogliere le firme

Alessandro Onorato, che, in quanto forza esterna al Parlamento, è obbligato a raccogliere fino a 6 mila firme per ogni collegio, per un totale di circa 450 mila firme, dallo scioglimento delle Camere. Un'impresa che potrebbe essere più semplice a una condizione: che si crei una rappresentanza parlamentare. Firme, simboli, elezioni. La nuova legge elettorale è in dirittura d'arrivo e alla Camera è previsto il voto finale nelle prossime settimane. I partiti sono già in campagna elettorale, mentre le piccole forze politiche fanno i conti con la nuova norma " anti cespugli " introdotta dalla maggioranza. Uno su tutti è il Progetto Civico di, che, in quanto forza esterna al Parlamento, è obbligato a raccogliere fino a 6 mila firme per ogni collegio, per un totale di circa 450 mila firme, dallo scioglimento delle Camere. Un'impresa che potrebbe essere più semplice a una condizione: che si crei una rappresentanza parlamentare.

Bruno Tabacci. È per questo motivo che Onorato la scorsa settimana ha chiesto al suo campo di riferimento , il campo largo, di "prestargli" tre parlamentari per creare un gruppo nel gruppo Misto della Camera. Ma non basta: servono almeno tre deputati, ma questi devono rappresentare un partito o movimento politico già esistente alle ultime elezioni, riconoscibile sulla base di elementi certi e inequivocabili e che abbia presentato proprie liste o candidature. È qui che, nella partita di Onorato, entra in scena

Il presidente di Centro democratico ha già messo il proprio simbolo al servizio di operazioni politiche nate altrove. Nel 2018 fu proprio lui a risolvere il problema delle firme di Emma Bonino: Cd era già rappresentato in Parlamento e l'accordo con +Europa consentì alla lista radicale di presentarsi alle elezioni senza dover affrontare quella montagna di sottoscrizioni. Il nome di Centro Democratico finì così accanto a quello di +Europa nel simbolo. E poi, nel 2022 Tabacci si alleò con Luigi Di Maio, appena uscito dal Movimento 5 stelle, dando vita a Impegno Civico. Anche in quel caso il contrassegno teneva insieme il nuovo progetto e Centro Democratico.

Tabacci vuole capire chi sia Onorato, quale sia il progetto politico di Progetto Civico e soprattutto dove voglia collocarsi mentre guarda con favore a Ernesto Maria Ruffini. L'ex direttore dell'Agenzia delle entrate sembra destinato insieme al suo Più Uno a costruire con Matteo Renzi la Casa riformista, un progetto che per volere dello stesso Onorato per ora sembra essere in contrasto con Progetto civico. "Quella di Ruffini è una proposta seria. Ha scritto un libro sulla costituzione di mille pagine, è un servitore dello stato. I civici invece vanno anche bene, me per fare cosa?", disse al Foglio Tabacci tempo fa.