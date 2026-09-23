Tabacci non dà il simbolo a Onorato per formare il gruppo alla Camera. PcI costretto a raccogliere le firme
Per aggirare la norma "anti cespugli" l'assessore allo Sport del Comune di Roma cerca una rappresentanza in Parlamento. Ha chiesto al campo largo tre parlamentari, ma non basta: serve un simbolo presentato nel 2022. Il leader di Centro Democratico, che aiutò Bonino e Di Maio, anche questa volta potrebbe fornire una soluzione, ma si tira indietro
Alessandro Onorato - foto LaPresse
La rivolta dei "Cespugli". Contro il Melonellum Onorato scrive a Mattarella. Conte: “Il colle intervenga”. La proposta di Renzi
L'emendamento che complica la raccolta firma dei nuovi partiti smuove il campo largo. E Progetto civico guida la protesta. Intanto alla festa dell'Unità il leader di Iv lancia una segnale al centro: "Iv ha le firme e noi siamo disponibili a farci rappresentare da qualcuno che non sia io . Un sindaco per stare al tavolo del programma"
Il dietrofront di Onorato: chiede a Pd, M5s e Avs di "prestargli" dei parlamentari per aggirare l'ostacolo delle firme
Il fondatore di Progetto Civico Italia due giorni fa, alla manifestazione convocata davanti al Senato, si era detto contrario a creare un gruppo parlamentare. Oggi ci ripensa. L’obiettivo è stanare chi, nel campo largo, vuole aiutarlo davvero a raccogliere meno firme per presentarsi alle elezioni