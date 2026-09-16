La legge elettorale passa anche al Senato. Ciriani: “La fiducia alla Camera? Ho perplessità”. Scontro su Schengen con Madrid

Chiariamolo subito: non è stata, quella di ieri al Senato, una giornata segnata da particolare pathos. L’approvazione della legge elettorale è avvenuta quasi in sordina, per gli standard cui ci ha abituato il Parlamento. Un rito stanco. Cartelli delle opposizioni con “no alla legge truffa”, alcuni interventi di maggioranza per rispedire al mittente le accuse di “non aver fatto una sola riforma in questi quattro anni”. Quasi che il pensiero fosse già rivolto altrove: a Montecitorio. Dove il centrodestra, lo ha fatto capire ieri il presidente della commissione Affari costituzionali Nazario Pagano, punta a incardinare il testo già da oggi. Con quali tempistiche? L’obiettivo è far partire la discussione generale in Aula a partire dal 28 settembre. E visto che il testo potrà essere emendato solo nelle parti in cui è stato modificato al Senato, a destra sono convinti di poter arrivare all’approvazione in tempi piuttosto rapidi, entro la prima settimana di ottobre. “Porre la fiducia? Lo decideremo a tempo debito. Io ho delle perplessità”, dice passeggiando in Transatlantico il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Gli sherpa (come faremo senza questo termine una volta che la legge elettorale sarà stata definitivamente archiviata?), i tecnici che hanno seguìto la partita per i diversi partiti, spiegano che quella della fiducia è una questione che non riguarda il contingentamento dei tempi. “Quello ci sarà comunque, visto che se scivoliamo a ottobre siamo in pre-sessione di bilancio”. Tutt’altro discorso è il risvolto pratico-politico. Perché se vuole evitare lo spauracchio del voto segreto, il governo dovrà porre la fiducia, cosa che non ha fatto durante la prima lettura alla Camera (dove il governo traballò dopo l’affossamento delle preferenze). Come spiega al Foglio il costituzionalista Salvatore Curreri, “il voto a scrutinio palese rimane per tutte le materie in cui il voto a scrutinio segreto non è prescritto. E nel caso della legge elettorale richiederlo è solo facoltativo”. C’è già un precedente che ha preso a circolare e che serve a tranquillizzare Meloni: quando nell’ottobre 2017 l’allora governo Gentiloni pose la questione di fiducia per l’approvazione del Rosatellum. “E’ chiaro che non potremmo essere accusati di operare una forzatura da coloro che quella forzatura se la intestarono”.