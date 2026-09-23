Suppletive a Reggio Calabria: la sfida di Futuro nazionale al centrodestra

Prima dell’uscita di Giannetta, Forza Italia poteva vantare una presa più che salda sull’unica città metropolitana calabrese. Il seggio disputato nelle elezioni era occupato dal forzista Francesco Cannizzaro, che ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato eletto sindaco della città a fine maggio con più del 65% dei voti al primo turno.

Forza Italia ha ripiegato sul tesoriere di partito Fabio Roscioli, storico avvocato di Fininvest, caldeggiato da Marina Berlusconi e dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, da sempre molto vicino alla famiglia del Cav. Anche questa scelta sembrerebbe avere causato delle frizioni interne al partito: Tajani ha recentemente dichiarato che “Fare il deputato non deve diventare l’obiettivo di chi fa politica”, un commento che in molti hanno interpretato in riferimento alla scelta di Roscioli.