L'attacco del Ft a Vannacci, "il cavallo di Troia di Mosca"

Al Financial Times Foreman lo ricorda come un uomo affabile, sicuro di sé. Soprattutto, come “quel tipo di militare italiano” convinto che la Russia dovesse restare un partner. “Pensava che non dovessimo avere uno scontro con la Russia” (“Let bygones be bygones”: il passato è passato). Vannacci spingeva perché Roma riprendesse la cooperazione militare con Mosca, congelata dal 2014, faticava (e fatica) a considerare la Russia una minaccia per la sicurezza europea. Il generale mostrava anche una certa affinità con “la mano forte” di Putin e con il racconto di un paese a cui il Cremlino avrebbe restituito disciplina e ordine. “È una specie di autoritario”.Pochi mesi dopo, con le truppe russe ammassate attorno all’Ucraina, Vannacci resta convinto che non ci sarebbe stata alcuna invasione. A pesare su quella valutazione, secondo Foreman, sarebbero stati “la sua affinità verso la Russia e il regime”, la scarsa comprensione del contesto storico e anche “la considerazione che aveva di sé e il suo ego”. Quando la guerra comincia, Vannacci continua a fidarsi della forza russa. All’ambasciatore italiano Giorgio Starace disse che l’esercito di Mosca sarebbe entrato in Ucraina “come un coltello nel burro” e che Kyiv cadrà rapidamente.