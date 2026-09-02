PoliticaIl generale in Russia
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L'attacco del Ft a Vannacci, "il cavallo di Troia di Mosca"
Il Financial Times ricostruisce il rapporto del generale con la Russia attraverso le testimonianze di diplomatici e militari che lo hanno conosciuto a Mosca. Dalla volontà di riaprire la cooperazione con il Cremlino alle previsioni sbagliate sull’invasione dell’Ucraina, fino alle posizioni confluite oggi nel programma di Futuro Nazionale
2 SET 26
Ultimo aggiornamento: 10:51
(Foto La Presse)
Il Financial Times ha dedicato un lungo articolo a Roberto Vannacci, indicandolo come un possibile “cavallo di Troia” dell’influenza russa in Italia. Il generale ha sempre respinto l’etichetta di filorusso, definendosi “filoitaliano”. Ma Mosca attraversa da anni la sua traiettoria, militare prima e politica poi. Quando Roberto Vannacci arrivò nella capitale russa, all’inizio del 2021, John Foreman era addetto alla Difesa dell’ambasciata britannica. La Nato aveva interrotto da anni la cooperazione con la Russia dopo l’annessione della Crimea e Vannacci provava invece a riaprire un canale anche sul piano militare.
Al Financial Times Foreman lo ricorda come un uomo affabile, sicuro di sé. Soprattutto, come “quel tipo di militare italiano” convinto che la Russia dovesse restare un partner. “Pensava che non dovessimo avere uno scontro con la Russia” (“Let bygones be bygones”: il passato è passato). Vannacci spingeva perché Roma riprendesse la cooperazione militare con Mosca, congelata dal 2014, faticava (e fatica) a considerare la Russia una minaccia per la sicurezza europea. Il generale mostrava anche una certa affinità con “la mano forte” di Putin e con il racconto di un paese a cui il Cremlino avrebbe restituito disciplina e ordine. “È una specie di autoritario”.Pochi mesi dopo, con le truppe russe ammassate attorno all’Ucraina, Vannacci resta convinto che non ci sarebbe stata alcuna invasione. A pesare su quella valutazione, secondo Foreman, sarebbero stati “la sua affinità verso la Russia e il regime”, la scarsa comprensione del contesto storico e anche “la considerazione che aveva di sé e il suo ego”. Quando la guerra comincia, Vannacci continua a fidarsi della forza russa. All’ambasciatore italiano Giorgio Starace disse che l’esercito di Mosca sarebbe entrato in Ucraina “come un coltello nel burro” e che Kyiv cadrà rapidamente.
Dopo l’esperienza di Mosca, il rapporto con la Russia resta un tratto stabile della biografia di Vannacci. Lui stesso ha raccontato che l’interesse per la vita e la cultura russe è stato alimentato anche dalla moglie Camelia Mihăilescu, romena, figlia di un ufficiale dell’esercito. Nel 2023 lei ricordò gli anni trascorsi a Mosca con il marito e le due figlie come “uno dei periodi più fantastici” della sua vita.La Russia ricompare poi nel Mondo al contrario e oggi nel programma di Futuro Nazionale. Il manifesto del partito chiede di “riaprire i canali con la Federazione Russa”, anche in nome della riduzione dei costi energetici, e mette tra le opzioni da discutere persino il rapporto dell’Italia con la Nato.