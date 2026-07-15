Gianfranco Fini: "Meloni ha fatto bene a proporre le preferenze. Il voto ora? Non sta né in cielo né in terra"
Parla l'ex presidente della Camera: "Giusto chiedere di votare i candidati, soprattutto per un governo che voleva introdurre il premierato. Ma non si può dire ai tacchini di anticipare il Natale. Le opposizioni hanno giocato in modo spregiudicato"
Gianfranco Fini - foto LaPresse
La maggioranza si divide ancora sulle preferenze: bocciato l'emendamento dei vannacciani. Ora c'è l'ipotesi Senato
Ricominciano i lavori a Montecitorio. Il governo aveva cambiato parere in positivo sulla proposta dei vannacciani. Ma l'Aula lo ha respinto. Intanto La Russa e Ciriani propongono: "A Palazzo Madama si può rivotare l'emendamento bocciato ieri". Via libera unanime al voto ai fuorisede
Il campo largo festeggia dopo il voto sulle preferenze: "Meloni a casa"
Riccardo Magi aveva organizzato una "veglia" per la tutela della democrazia dall'approvazione della legge elettorale: si è trasformata in festa. Il segretario di +Europa porta in piazza Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Il coro è: "Elezioni subito, la premier vada da Mattarella"