Campo Lavrov e cavalli di troia. Contro i minimizzatori del terrore

La tendenza purtroppo diffusa, in occidente, è quella di considerare l’occidente stesso colpevole di ogni elemento di tensione non per quello che non fa, non per i vuoti che crea, ma per quello che fa, per il modo in cui prova a difendersi, per il modo in cui tenta di proteggere le nostre libertà. Il campo Lavrov – che si informa sui giornali che diffondono propaganda quotidiana e che per questo non danno conto degli sconfinamenti di droni verso paesi Nato, dei sabotaggi, delle campagne ibride, dei cyberattacchi e delle operazioni di intimidazione contro infrastrutture e paesi europei, delle note con cui le intelligence occidentali avvertono che Mosca si sta preparando a un’ulteriore escalation (ieri Francia e Germania hanno convocato gli ambasciatori russi dopo la denuncia dell’Unione europea contro la Russia, secondo cui Mosca ha costruito e sfruttato in questi mesi un ecosistema di guerra informatica, formato da servizi segreti, gruppi criminali e aziende private, mettendo nel mirino reti governative, l’industria della Difesa e le infrastrutture critiche) – è interessante da osservare perché è la punta dell’iceberg di un problema più grande che riguarda un fenomeno tristemente diffuso, affrontabile solo con la forza bruta della verità, solo chiamando le cose con il loro nome, solo mettendo da parte il Google Translate della minimizzazione morale. Lo dice la logica, lo dicono le notizie, quelle almeno non manipolate ad arte dai cavalli di Troia della propaganda, e lo dice anche la storia recente. Basta riavvolgere il nastro. Basta riandare a quattro anni e mezzo fa. Basta riandare ai giorni precedenti all’invasione dell’Ucraina per capire di cosa stiamo parlando. Il 16 febbraio del 2022, per dirne una, sul blog di Grillo, si spiegava “con certezza” che un’invasione russa non avrebbe avuto senso. Il 22 febbraio del 2022 Alessandro Di Battista assicurava che Putin voleva tutto fuorché una guerra. Il 23 febbraio del 2022 Marco Travaglio definì l’invasione una “fake news americana”. Il 24 febbraio del 2022 Putin invase l’Ucraina.