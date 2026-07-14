Campo Lavrov e cavalli di troia. Contro i minimizzatori del terrore
L'immagine pubblicata da Hamshari, giornale di proprietà del comune di Teheran
Il Pd pacifista usa il "no" alla leva obbligatoria per dire "no" al riarmo
La mobilitazione di oltre cento sindaci di centrosinistra per dire "no" alla reintroduzione del servizio militare è uno specchietto per le allodole. Alla Camera la conferenza stampa ospitata da Arturo Scotto per presentare la mobilitazione della rete "Un'altra Difesa è possibile"
Il solco largo. Tra Kyiv e Dibba, Conte gioca al rialzo. La distanza dal Pd
Il M5s rilancia sul riarmo: alla Camera Baldino e Licheri hanno organizzato un convegno per spiegare "le prospettive e i limiti dell'allargamento dell'Unione europea". E Appendino al Foglio dice: "Renzi ci fa perdere voti". L'ombra di Dibba e Schierarsi. L'evento a Ostia per raccontare che "la guerra la paghi tu"
Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter.
E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.