Il solco largo. Tra Kyiv e Dibba, Conte gioca al rialzo. La distanza dal Pd

La deputata del Movimento attacca di nuovo l'ex premier: "Il perimetro del campo largo è quello della Costituzione, dell'articolo 3". Altro che centro, dice: "Servono proposte radicali". E su Kyiv: "Basta armi, noi siamo contro la linea bellicista di von der Leyen"

Ieri alla Camera Vittoria Baldino ed Ettore Licheri hanno organizzato un convegno per spiegare "le prospettive e i limiti dell'allargamento dell'Unione europea". Per dire che penalizzerebbe "in primo luogo lo sviluppo del meridione italiano". Ci sono i paesi dei Balcani, prima di tutto. Ma inevitabilmente c'è anche l'Ucraina su cui – non è una novità – ci sono sensibilità diverse da quelle del Pd, che vuole continuare con il sostegno militare. Gli esponenti M5s spiegano che "non c'è alcun pregiudizio nei confronti di Kyiv". Lo ripetono. Ma conta anche il tempismo. E questa iniziativa arriva a pochi giorni dalle polemiche scatenate dalle parole di Conte sulla Russia. Per il M5s, Putin è un pretesto, per giustificare gli investimenti militari.