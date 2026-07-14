Il solco largo. Tra Kyiv e Dibba, Conte gioca al rialzo. La distanza dal Pd
Il M5s rilancia sul riarmo: alla Camera Baldino e Licheri hanno organizzato un convegno per spiegare "le prospettive e i limiti dell'allargamento dell'Unione europea". E Appendino al Foglio dice: "Renzi ci fa perdere voti". L'ombra di Dibba e Schierarsi. L'evento a Ostia per raccontare che "la guerra la paghi tu"
Giuseppe Conte ed Elly Schlein - foto LaPresse
Appendino (M5s): "Renzi è inaffidabile e ci fa perdere voti. Di Battista? Un grande amico"
La deputata del Movimento attacca di nuovo l'ex premier: "Il perimetro del campo largo è quello della Costituzione, dell'articolo 3". Altro che centro, dice: "Servono proposte radicali". E su Kyiv: "Basta armi, noi siamo contro la linea bellicista di von der Leyen"
Il Pd pacifista usa il "no" alla leva obbligatoria per dire "no" al riarmo
La mobilitazione di oltre cento sindaci di centrosinistra per dire "no" alla reintroduzione del servizio militare è uno specchietto per le allodole. Alla Camera la conferenza stampa ospitata da Arturo Scotto per presentare la mobilitazione della rete "Un'altra Difesa è possibile"