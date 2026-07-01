Meloni, Crosetto, Fitto, La Russa: ecco i “quirinabili” della destra

Nei capannelli alla Camera, attorno ai deputati meloniani, serpeggia la grande domanda: chi sono i quirinabili del centrodestra? “Meloni, Tajani, Crosetto, Fitto, La Russa, Mantovano. Tutti i nomi che fate vanno bene”, dice un deputato di FdI. Il quale si spinge a notare un dettaglio non da poco. “Nel 2029, ovvero quando si eleggerà il prossimo presidente della Repubblica, il mandato di Raffaele Fitto alla Commissione europea sarà in scadenza”. Tra i nomi che secondo alcuni potrebbero prendere quota, tra tre anni, c’è anche quello di Giulio Tremonti. Sicuramente rispetto alla rosa di nomi presentata dal centrodestra ha perso terreno l’ipotesi Carlo Nordio, nel frattempo diventato ministro della Giustizia. Marcello Pera? Si vedrà. A Forza Italia continua ovviamente a piacere l’ipotesi Letizia Moratti ma per adesso sono discorsi “assolutamente prematuri”. E la Lega? C’è chi sottotraccia tende a sottolineare che nomi “istituzionali” li avrebbe anche il Carroccio. A partire dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ma anche il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli .

Come spiega Gianfranco Rotondi, decano del Parlamento, ultimo vero erede Dc ma eletto nelle file di Fratelli d’Italia, “tanto a destra quanto a sinistra i quirinabili sono sempre sconosciuti, perché gli equilibri si costruiscono solo alla fine, per sfinimento. Più che altro si possono enumerare quelli che avrebbero il rango per essere eletti presidenti della Repubblica. A destra ce ne sono tanti ma ovviamente non si può non partire dai presidenti delle due Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, che hanno precedenti illustri nel nostro passato”. Si va infatti da Giovanni Gronchi a Oscar Luigi Scalfaro, passando per Sandro Pertini. Ma in tutto questo, che chances avrebbe Meloni? “Diciamo che i precedenti non vanno propriamente a suo favore, basta guardare gli esempi di Fanfani, di Andreotti e di Draghi, a cui non è riuscito di fare il salto da Palazzo Chigi al Quirinale”, argomenta ancora Rotondi. “Eppure come mi sembra evidente lei non aspira alla carica e non chiede alcunché. Senz’altro, mi perdonerà la mia amica Giorgia, ma a prescindere dai precedenti non favorevoli lei resta una straordinaria eccezione nella storia d’Italia”.