Il Colle delle preferenze. Meloni le vuole e la destra tratta: slitta il termine per gli emendamenti. “Il tabù al Quirinale si può rompere”

In una Camera più deserta di un ordinario lunedì (ieri era pur sempre la festa dei santi Pietro e Paolo), si attendevano le 15 come scadenza per presentare gli emendamenti che sarebbero stati discussi in Aula. Solo che, anche in ragione di una quadra tutta ancora da trovare, il centrodestra alla fine ha preferito presentare solo tre emendamenti “di natura tecnica”, posticipando alla prossima settimana quelli più significativi e di segno “politico”. Tra quelli depositati ieri dalla maggioranza, infatti, ce n’è uno del deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì ultra specifico sul perimetro del collegio “Bolzano Bassa Atesina” al Senato. Gli altri due, firmati da Augusta Montaruli (FdI), Simona Bordonali (Lega), Paolo Emilio Russo (Forza Italia) e Franco Tirelli (Noi moderati), intervengono su specifiche quali l’aspetto della scheda, l’eventuale esaurimento dei nomi previsti per il premio di maggioranza, e una “imprecisione” relativa al meccanismo di assegnazione dei seggi a livello di collegio uninominale a Palazzo Madama. Si capisce, insomma, che la ciccia è stata lasciata a un confronto a più alti livelli. E infatti, come riferiscono fonti della stessa maggioranza, proprio per affrontare il nodo preferenze dovrebbe tenersi fra oggi e domani un vertice tra gli esponenti dei vari partiti che stanno seguendo il dossier legge elettorale (quelli che con eccesso di giornalese vengono definiti “sherpa). E che però potrebbe essere allargato ai leader nazionali. Sul tavolo ci sarebbe un compromesso tra le preferenze piene, una delle opzioni originarie di Fratelli d’Italia, e listini completamente bloccati. Uno degli esempi che viene fatto è il cosiddetto modello toscano, con capolista bloccato e la possibilità di esprimere una preferenza (anche se dal Pd fanno notare che “è un modello che non esiste. In Toscana non ci sono capilista bloccati”. Proprio in queste ore, per altro, in regione ci sono interlocuzioni tra maggioranza e opposizione per cambiare la legge elettorale regionale). L’ulteriore ipotesi è che non sia solo il capolista a essere bloccato, ma fino a tre nomi in cima alla lista, con possibilità di esprimere una preferenza tra i restanti nomi non bloccati. Al di là delle formule allo studio, di certo c’è che Meloni vorrebbe che ci si provasse fino all’ultimo a introdurre un meccanismo di selezione tramite preferenza sulla scheda. Questo anche per parare gli attacchi di Futuro nazionale che proprio ieri ha ripresentato un emendamento (insieme ad altre cinque proposte di modifica) a firma Ziello per il ripristino delle preferenze. In serata, ospite al programma 10 Minuti Meloni infatti torna ad attaccare Vannacci (“non vedo differenze con altre opposizioni”), parla di una legge elettorale che non “favorisce nessuno, scelgono gli italiani”. E ventila l’ipotesi di eleggere per la prima volta un “presidente della Repubblica non di centrosinistra”.