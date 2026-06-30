Il giovane dem Lorenzo Pacini si candida a sindaco di Milano modello Mamdani

In un video pubblicato sui social, Pacini pone l'accento su diversi temi: "La casa costa troppo. La spesa costa troppo. La vita costa troppo. Una città che puoi permetterti solo se sei ricco non è una città: è un privilegio ". Del resto, "attrarre speculatori e miliardari non rende una città grande", sottolinea l'assessore. Che per abbattere i costi della vita e migliorare i servizi sottolinea l'esigenza di un "socialismo municipale", sul modello di Zohran Mamdani, sindaco newyorkese – per l'appunto – socialista.

Il programma è intuibile. "Quei pochissimi che hanno tutto devono pagare un po' di più, affinché tutti gli altri abbiano servizi migliori", dice Pacini. "Per questo mi candido alle primarie: perché c'è bisogno di sinistra. Mai più decisioni prese per i grandi interessi privati o per i fondi stranieri. È il momento di restituire il potere alle persone. Per questo vogliamo primarie aperte a tutta la sinistra della città: per scegliere insieme il prossimo candidato sindaco. A Milano serve una rivoluzione – chiosa – e la faremo insieme".