PoliticaLo scontro
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Enrico Letta elogia Clinton e Bush. Il giovane dem Pacini lo attacca: "Imbarazzante"
L'assessore milanese del Pd contro l'ex segretario dem: "Ma che cazzo stai dicendo? Sembrate una copia un pochino più civile della destra. Serve un'alternativa al capitalismo". Sensi: "Fuoco amico. Rispetto e buona educazione valgono sempre"
23 GIU 26
Ultimo aggiornamento: 16:26
Immagine tratta dal video di Lorenzo Pacini
"Ora io mi chiedo, ma come cazzo fa Letta a pubblicare una foto dicendo l'America che ci piace con Bush, quello che ha fatto la guerra in Iraq, con Biden, con Clinton che è negli Epstein Files dicendo 'l'America che ci piace"?". A chiederselo, passeggiando in strada, è Lorenzo Pacini, assessore al Verde e Arredo Urbano del Pd al municipio 1 di Milano, dopo che l'ex segretario dem ha pubblicato un'immagine fatta con l'AI di elogio degli ex presidente americani George W. Bush e Bill Clinton, ritratti in un selfie insieme a Barack Obama e Joe Biden. "Ma che cazzo stai dicendo, Letta?", prosegue il giovane dem, ampliando poi il discorso sull'intera sinistra italiana. Il cui problema "è che sembriamo, sembrate, la copia un pochino più civile della destra". Per Pacini, "è solo con una proposta radicalmente alternativa a questo modello capitalista che distrugge il pianeta, che distrugge le persone, che sfrutta la gente, che la sinistra torna a esistere, a contare qualcosa. E soprattutto – conclude – lo vogliamo capire che non siamo la colonia degli Stati Uniti, Letta? Veramente così imbarazzante non me l'aspettavo".
Di certo non è la prima volta che Pacini fa parlare di se sparandola grossa. Da Israele al "capitalismo da smontare", giudicato dall'assessore, in un video dello scorso novembre, come "la dittatura dei miliardari", con tanto di critica alla sinistra attuale: "A furia di fare i moderati la sinistra ha cessato di essere una forza combattiva e combattente". Del resto, il curriculum non lascia spazio a punti di vista diversi da questo. Coerentissimo nella sua linea anti-israeliana e pro centri sociali, come raccontato qui, se potesse, reinserirebbe qualche “correttivo” di stampo comunista nell’Italia di oggi. I suoi amici l’hanno sentito più volte dire che “avremmo tanto bisogno di soluzioni che definiremmo comuniste per i problemi di oggi”. Tipo? “Un limite alla ricchezza: 50 milioni. Il problema è che c’è gente che possiede 800 miliardi”. Spesso di lui si parla come uno dei possibili pretendenti per le primarie del centrosinistra per selezionare il candidato sindaco post Beppe Sala.
Lorenzo Pacini, giovane dem a sinistra di tutti i dem. Idee toste, non tutte da applausi
Coerentissimo nella sua linea anti-israeliana, pro centri sociali, pro tenersi il Meazza, pro comunismo. Di lui si è parlato come possibile pretendente per le primarie del centrosinistra per selezionare il candidato sindaco post Beppe Sala
Sul punto è intervenuto il senatore del Pd Filippo Sensi. "Vorrei esprimere Enrico Letta la mia solidarietà per l’attacco ricevuto. Che sarebbe trascurabile, se non venisse dai nostri ranghi. Ho una lunga esperienza di fuoco amico subito, credo che rispetto e buona educazione valgano sempre, tanto più verso chi è stato segretario e premier", ha concluso.