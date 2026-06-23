Enrico Letta elogia Clinton e Bush. Il giovane dem Pacini lo attacca: "Imbarazzante"

"Ora io mi chiedo, ma come cazzo fa Letta a pubblicare una foto dicendo l'America che ci piace con Bush, quello che ha fatto la guerra in Iraq, con Biden, con Clinton che è negli Epstein Files dicendo 'l'America che ci piace"?". A chiederselo, passeggiando in strada, è Lorenzo Pacini, assessore al Verde e Arredo Urbano del Pd al municipio 1 di Milano, dopo che l'ex segretario dem ha pubblicato un'immagine fatta con l'AI di elogio degli ex presidente americani George W. Bush e Bill Clinton, ritratti in un selfie insieme a Barack Obama e Joe Biden. "Ma che cazzo stai dicendo, Letta?", prosegue il giovane dem, ampliando poi il discorso sull'intera sinistra italiana. Il cui problema "è che sembriamo, sembrate, la copia un pochino più civile della destra". Per Pacini, "è solo con una proposta radicalmente alternativa a questo modello capitalista che distrugge il pianeta, che distrugge le persone, che sfrutta la gente, che la sinistra torna a esistere, a contare qualcosa. E soprattutto – conclude – lo vogliamo capire che non siamo la colonia degli Stati Uniti, Letta? Veramente così imbarazzante non me l'aspettavo".