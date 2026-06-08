Arezzo e Macerata al centrodestra. A Chieti vince il campo largo. Meloni: "Confermata solidità coalizione"
Al ballottaggio 42 comuni: il centrodestra vince a Lecco, il centrosinistra ad Agrigento e a Trani. Nei capoluoghi è 3 a 3 tra maggioranza e campo largo. Si vota anche per il primo turno in 149 comuni in Sardegna, tra cui Sanluri e Tempio Pausania. Affluenza al 52,06 per cento, in calo rispetto al primo turno. A Vigevano, dopo l'exploit di Vannacci, vince Forza Italia (che va da sola)
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De Luca a valanga a Salerno. A Venezia il centrodestra verso la vittoria al primo turno. I risultati delle comunali
Prosegue lo scrutinio nei 750 comuni al voto. Occhi puntati su Prato, Pistoia, Arezzo, Reggio Calabria, dove il centrodestra dilaga oltre il 60 per cento, e Messina, dove continua a comandare Cateno De Luca. Ma anche Chieti e Avellino, dove le divisioni del centrodestra possono aiutare il campo largo. A Vigevano, infine, Vannacci supera la Lega. Affluenza in calo ovunque