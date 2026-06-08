Arezzo e Macerata al centrodestra. A Chieti vince il campo largo. Meloni: "Confermata solidità coalizione"

Ad Arezzo, la destra doveva dimostrare che il suo radicamento nell'ex zona rossa non è stato un incidente e lo ha fatto. Il candidato del centrodestra Marcello Comanducci ha vinto con il 55,75 per cento contro quello del campo largo Vincenzo Ceccarelli, fermo al 44,25. Al primo turno aveva superato il 20 per cento anche il terzo classificato: il candidato centrista (sostenuto anche da Azione) Massimo Donati che al secondo turno ha deciso di non dare indicazione di voto ai suoi elettori. Anche a Macerata il centrodestra si conferma. Sandro Parcaroli ha vinto con il 54,30 per cento, mentre il candidato del centrosinistra, Gianluca Tittarelli, ha raggiunto solo il 45,70. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno vinto anche a Lecco: Filippo Boscagli ha ottenuto infatti il 52,04 per cento, mentre lo sfidante del centrosinistra Mauro Gattinoni è arrivato al 47,96. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che su X commenta: "Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza".