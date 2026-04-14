Meloni, la Ue, la legge elettorale. Parla Angelo Panebianco
Se non dovesse andare in porto la riforma elettorale si verificherebbe probabilmente uno stallo: “Non dimentichiamoci che, nel nostro bicameralismo paritetico Meloni nel 2022 ottenuto la maggioranza assoluta perché l’opposizione era divisa. Stavolta non sarà così", dice il politologo
Il professore Angelo Panebianco. Foto Ansa
Di più su questi argomenti:
Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna l'hanno spedita per tempo a Milano, anche se poi è tornata indietro. Lavora al Foglio dai primi anni del Millennio e scrive per lo più ritratti di personaggi politici o articoli su sinistre sinistrate, Cinque Stelle e populisti del web, ma può capitare la paginata che non ti aspetti (strani individui, perfetti sconosciuti, storie improbabili, robot, film, cartoni animati). E' nata in una famiglia pazza, ma con il senno di poi neanche tanto. Vive a Trastevere, è mamma di Tea, esce volentieri, non è un asso dei fornelli.