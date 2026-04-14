Meloni, la Ue, la legge elettorale. Parla Angelo Panebianco

Di fronte al pareggio, la prima conseguenza sarebbe “la ricomparsa del trasformismo parlamentare”, dice Panebianco: “Le coalizioni si sfalderebbero e si andrebbe verso la formazione di un governo in Parlamento, ovviamente instabile, in quanto dipendente da una maggioranza cangiante, con scomposizioni e ricomposizioni delle alleanze in Parlamento”. In caso di pareggio, per esempio, “sarebbe possibile che la parte oggi per così dire ‘sacrificata’ nel Pd, quella dei riformisti, decida di staccarsi, come ha già fatto l’eurodeputata ex pd Elisabetta Gualmini, sorta di ‘avanguardia’ nel passare con Azione di Carlo Calenda”. Calenda sarebbe quindi avvantaggiato? “Abbastanza, anche se in un quadro di numeri relativamente bassi, e anche per via della posizione assunta da Matteo Renzi sul referendum” (l’ex premier e leader di Iv non ha ufficialmente scelto per il Sì o per il No), cosa che “ha probabilmente scontentato una parte del suo elettorato”. Quel che più conta, però, è un altro fattore. Per Panebianco, infatti, “in un quadro di trasformismo parlamentare, è possibile che emerga la volontà di formare un raggruppamento centrista, in chiave di contenimento dei populismi di destra e di sinistra”. Oggi non sembra possibile. “L’avvicinamento tra Calenda e Forza Italia è ora impedito dall’alleanza di governo tra FI e Lega. Se saltano le coalizioni, viene meno anche l’elemento dirimente che frena il tentativo di aggregare il centro, in direzione di un’alleanza che funzioni da ago della bilancia, indispensabile nella formazione di qualunque governo”. Ma uno scenario del genere, dice Panebianco, non metterebbe il paese in una posizione di autorevolezza a livello internazionale: “Nessuno tiene in alta considerazione un governo che può perdere la fiducia il giorno dopo”.