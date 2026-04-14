Gli anticorpi generati dall’Ue di fronte a Trump

Meloni, in Italia, è consapevole che Trump tutto quello che tocca tende a distruggerlo, come un Re Mida al contrario, che trasforma in melma quello che Re Mida trasformava in oro, e per quanto le politiche della premier non possano considerarsi esattamente allineate a quelle di Trump, basti pensare alle posizioni opposte sull’Ucraina, è un fatto che Trump costringa Meloni a un’unica strada per emanciparsi dal trumpismo: accelerare il percorso verso la trasformazione di Fratelli d’Italia in un partito più europeista, meno trumpiano, meno orbaniano. La fine di Orbán per Meloni, in fondo, non è solo una sconfitta politica ma è anche una iattura strategica. Con un Orbán presente al Consiglio europeo Meloni aveva gioco facile ad apparire moderata, stando quasi immobile: bastava il paragone. Senza un Orbán in Consiglio europeo Meloni dovrà invece trovare un modo creativo per non essere infettata dal virus del trumpismo, virus che ha certamente avuto un peso nella sconfitta referendaria. E per farlo non c’è altro modo se non quello di fare nuovi passi verso la destra popolare e fare nuovi passi lontano dalla destra populista. Fino a che questo non accadrà – viste tutte le scelleratezze compiute da Trump, comprese le sberle inviate ieri a Papa Leone –, per quanto Meloni possa essere distante da Trump non lo sarà mai abbastanza per essere al riparo dal rischio kryptonite. Estremisti isolati, putiniani limitati, protezionisti sconfitti, Europa rivitalizzata. Chi lo avrebbe mai detto che il più grande asset per la modernizzazione dell’Europa sarebbe stato uno dei suoi nemici più feroci? Il virus trumpiano fa male, gli anticorpi prodotti in Europa, almeno per il momento, sono uno spettacolo della natura.