Lezioni per la destra italiana dalla goduriosa sconfitta di Orbán

Ci sarà tempo per fare le valutazioni opportune su cosa può cambiare, per l’Europa, dal risultato di ieri, sullo stato di salute del movimento Maga in Europa, che prima ancora delle elezioni ungheresi non aveva avuto un effetto di trascinamento sulle destre europee e su quelle internazionali. Quello che però si può provare a mettere in fila già oggi, ragionando sul famigerato modello ungherese, è un tema che prescinde dal voto di ieri, che regala comunque grande gioia, ed è un tema che riguarda il rischio che corre una destra incapace di archiviare fino in fondo l’agenda Orbán. Emanciparsi dall’agenda Orbán, senza retorica, significa imparare a riconoscere i nemici dell’Europa. Imparare a riconoscere i nemici dell’Europa significa volersi concentrare sulla competitività europea. Concentrarsi sulla competitività europea significa avere a cuore l’autonomia dell’Europa. Avere a cuore l’autonomia dell’Europa non significa consegnare la nostra sovranità ai famosi burocrati di Bruxelles. Significa rendersi conto che in un mondo di giganti lavorare per un’Europa fatta di topolini vuol dire trasformare i paesi dell’Europa in prede per gli stati più grandi. Superare l’agenda Orbán significa, per le destre europee, e soprattutto per quelle italiane, fare una scelta di campo di fronte ad alcune emergenze della nostra contemporaneità .

Separare il conservatorismo dall’illiberalismo, per la destra europea, non significa rinunciare a difendere identità, frontiere, famiglia, industria nazionale. Significa farlo senza rendere l’Europa più vulnerabile dinanzi ai suoi nemici, farlo senza rendere la democrazia più debole di fronte ai suoi avversari, farlo senza trasformare lo stato di diritto in una variabile negoziabile. Archiviare l’agenda Orbán, al netto dei risultati di ieri, che comunque pesano, che sono una batosta notevole sia per il presidente americano, che incassa un’altra meravigliosa sconfitta in Europa, significa questo per la destra. Significa combattere gli impostori della difesa della libertà e fare un passo in avanti per evitare che l’Europa, insieme ai suoi paesi membri, resti nel menù degli stati più grandi. Non è retorica: è la differenza tra chi sogna di diventare grande e chi accetta di restare una preda. La democrazia illiberale modello Orbán è tramontata. Ora non resta che sperare che a tramontare sia l’orbanismo. Il futuro di Meloni passa anche da qui.