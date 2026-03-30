Chiorino si dimette da assessore in Piemonte: "Faccio un passo indietro a testa alta"

Elena Chiorino, dopo aver lasciato nei giorni scorsi la vicepresidenza della Regione Piemonte, si è dimessa anche da assessore regionale con deleghe al Lavoro, alle Partecipate e all'Istruzione. Ad annunciarlo in una nota è lei stessa: ''Ho comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d'Italia. Sono una persona perbene – ha aggiunto Chiorino – e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un'indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta".