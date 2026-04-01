Il Comitato etico della Camera sanziona Delmastro per omessa dichiarazione

Intanto oggi si è svolto l'interrogatorio da parte dei pm della Dda di Roma, durato circa due ore, a Miriam Carroccia, nell'ambito dell'indagine che la vede indagata insieme a suo padre Mauro per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. "Questa storia mi sta rovinando la vita, ricevo minacce sui social, mi danno della mafiosa, sono distrutta. Io non ho fatto nulla di male. Ora cosa farò?", ha detto Miriam. La 19enne ha poi aggiunto che lavorava nel ristorante anche come cameriera e che si occupava delle pulizie. L'avvocato che assiste i due, Filippo Gallo, dopo l'interrogatorio ha chiarito il ruolo di Delmastro nella vicenda: "L'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha fatto 'beneficenza' a Mauro Caroccia quando era incensurato perché assolto nella prima sentenza d'Appello e decise di entrare in società con loro. La famiglia Caroccia, in quel momento era in forte difficoltà economica e Delmastro entrò nella società mettendo circa 45 mila euro per l'acquisto della strigliatura del locale. Investimento dove poi ha perso tutto il denaro. Delmastro conobbe i Caroccia tra il 2022 e il 2023 perché era cliente del locale. Diremo ai magistrati che non c'è un centesimo della criminalità organizzata ne 'Le 5 Forchette', non c'entra nulla la famiglia Caroccia, non c'entra nulla la famiglia Senese. I soldi sono stati messi da Delmastro: questo lo chiariremo perché è tutto tracciato".