Melomaniaco no! Ma le opposizioni disunite non vanno lontano

Sono melomane ma non melonimaniaco. Ho ammesso uno spiazzamento di fronte alla musica austera di un discorso parlamentare importante, inatteso, voce contro Vox, spes contra spem, Meloni contro Giorgia. E che dovevo fare? Mettermi a cantare “Bella ciao”? Qui non siamo mai ricorsi allo stereotipo del fascismo d’assalto, e Scarpinato senatore ci ha fatto un po’ ridere un po’ piangere, ovviamente, come accade da tempo insospettabile, per quanto mi riguarda dai tempi della strage di stato e della strategia della tensione, per non parlare del processo stato-mafia. La presidente del Consiglio non ha attaccato Soros, non si è mostrata incline alla denuncia di congiure demoplutocratiche, non ha denigrato la globalizzazione, si è incatenata a Zelensky. Non l’abbiamo presa a legnate anche perché ci sembra una tipa che non si limita a leggere le apologie rivoltele dai suoi candidati alle elezioni, come il caro sodale Vittorio Feltri.

