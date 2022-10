Il Cav. convoca Tajani e Ronzulli: "Nessuno in FdI pensi di poter spaccare Forza Italia. Meloni? Patetica"

Il pranzo a Villa Grande, con Gianni Letta al fianco, per respingere l'assalto meloniano. L'ira dell'ex premier verso la premier in pectore: "Una maleducata che si crede una statista". Ma le truppe parlamentari sono ai coltelli. Il caso di Bernini e Gasparri, che prova a dissuadere gli alleati di destra dal provare a scardinare FI: "Così si va a sbattere"

Il conciliabolo è di quelli concitati. Poco dopo mezzogiorno Stefania Craxi, reduce dal rodeo di giovedì a Palazzo Madama, prende in disparte Antonio Tajani. “Tu, Antonio, devi far passare il messaggio, devi spiegare alla Meloni che così davvero si rischia di compromettere tutto”. Non è bastato ricompattarsi a Montecitorio intorno alla candidatura di Lorenzo Fontana, insomma, per smaltire i postumi del grande affronto. “Anzi, ieri sera Berlusconi ha ripreso il discorso, era arrabbiatissimo”. E che il momento sia delicato davvero lo dimostra allora la presenza di Gianni Letta. C’è anche lui, seduto a tavola, a Villa Grande, per questo pranzo del venerdì. Sta lì, tra Tajani e Licia Ronzulli, che si scambiano sguardi al vetriolo, tutti al cospetto del Cav.