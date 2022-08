Aeronautico, digitale, finanziario: i sovranismi del centrodestra e l'arma del golden power

Da quando è stato introdotta nel 2012 dal governo Monti, la possibilità di bloccare operazioni che coinvolgono imprese considerate strategiche è stata estesa a molti settori diversi. Se in mani sovraniste potrebbe essere un potenziale pericolo per la libertà del mercato

Nel suo ultimo agile saggio “Bentornato stato, ma” (il Mulino), Giuliano Amato solleva una questione controversa, “un tema delicato”, così lo definisce, che in questo clima politico può diventare allarmante. “E’ l’area degli interventi pubblici accentuatamente restrittivi dell’autonomia imprenditoriale – scrive il presidente della Corte costituzionale alla fine del capitolo introduttivo – in nome di esigenze pubbliche che possono essere ritenute coerenti con i limiti che l’art. 41 della Costituzione impone alla libertà di iniziativa privata, ma possono anche apparire contestabili in base al medesimo articolo, per l’eccessiva compressione della libertà. Si pensi a una ipotetica norma che imponga la produzione interna e vieti quindi l’importazione di beni rilevanti per la sicurezza nazionale”. La questione finirebbe all’Alta Corte che userebbe i suoi usuali criteri di “ragionevolezza” e “proporzionalità”, aggiunge Amato. “Speriamo di non doverci arrivare”, conclude.