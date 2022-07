L'involuzione della destra sul Covid

No al green pass e no all’obbligo vaccinale. Sulle pagine della Verità i tre responsabili Salute del centrodestra tracciano la via contro il Covid in vista del prossimo autunno. Marcello Gemmato (FdI), Luca Coletto (Lega) e Andrea Mandelli (FI), seppur con sfumature diverse, di fatto bocciano le misure adottate nei mesi scorsi dal governo Draghi.

