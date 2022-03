La road map verso la fine dell'emergenza Covid. Parla il sottosegretario Pierpaolo Sileri

"L’incremento dei casi è in corso in molti paesi comparabili all’Italia e in nessuno di essi si notano al momento particolari criticità di salute pubblica", in ogni caso tutte le decisioni saranno "prese basandoci sui dati scientifici” dice l'esponente di governo

E’ il giorno in cui (oggi) in Consiglio dei ministri sarà definito un crono-programma di accompagnamento di uscita dallo stato di emergenza. “Grazie al green pass abbiamo evitato chiusure come invece accaduto in altri paesi. Se siamo in una fase nuova è grazie alla campagna di vaccinazione e dobbiamo insistere perché milioni di persone devono fare ancora la prima dose”, ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, aggiungendo che il 91 per cento degli over 12 ha ricevuto la prima dose. Ma mentre ci si avvicina alla fine ufficiale dello stato di emergenza (31 marzo), si assiste a una sorta di resurrezione del Covid, con aumento dei contagi.