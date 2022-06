Da Martelli a Berlusconi e ora candidato con Bucci a Genova: Tonino Bettanini, sul filo dei ricordi

Genova. Ha apprezzato le idee radicali di Marco Pannella, all’Università di Genova è stato delegato studentesco con Edelweiss, i giovani liberali di sinistra. Cosa c’entrasse il Pli con la sinistra non è facile da capire, ma la sfumatura c’è. Sottigliezze, “però i giovani liberali di sinistra esistevano, eccome”, sorride Antonio Bettanini, per gli amici Tonino. Va subito detto che in 76 anni Tonino ha collezionato solo amici, più o meno stretti. Si può aggiungere che nella vita ha fatto quasi tutto, compreso scrivere due romanzi e gestire la comunicazione della sua squadra del cuore, il Genoa. A Genova la militanza socialista è iniziata al Circolo Turati. Dunque nel miglior modo possibile. Ora, rimanendo a parlar di sottigliezze, torna in mente un vecchio detto toscano: “A furia di diventar sottili si perdono le braghe”. Una cosa del genere venne detta a Bettino Craxi dal padre nobile Leo Valiani. Si riferiva a Claudio Martelli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE